Dottore a 71 anni, Francesco prende la laurea bis dopo 45 anni dalla prima

TREVISO - Francesco laureato a 71 anni. Prende la seconda laurea a Padova, a 45 anni di distanza dalla prima, davanti alla moglie, ai figli e anche alla nipotina in Sociologia. «Che dire? Meraviglioso», afferma mentre festeggia con la corona d'alloro al collo.

Dottore a 71 anni

Torna in aula, Francesco Albrizio e prende la seconda laurea in sociologia dopo la prima presa, sempre a Padova nel 1975 in ingegneria Meccanica. Nato nel 1951, amante della scienza, si era laureato in Ingegneria Meccanica nel 1975. Da quel momento, una vita nel mondo dell’industria. Specializzato in tecniche del freddo, infatti, nel tempo ha potuto coprire ruoli sempre più rilevanti fino a diventare prima dirigente in Whirlpool, famosa società americana, e poi Amministratore Delegato Italia di Haier, multinazionale cinese leader nel mondo degli elettrodomestici. «Arrivato in pensione, mi sono accorto di quanto mi sentissi ancora giovane e con voglia di imparare - dice Francesco, uscendo sorridente con la corona d’alloro al collo - e così ho deciso di iscrivermi di nuovo all’Università: l’idea di tornare matricola, camminare per Padova respirando quest’aria di cambiamento mi entusiasmava troppo per lasciarla andare».

Francesco decide di tornare matricola

La voglia di imparare di questo “giovane”, così ama definirsi, non si è mai placata, e così è riuscito ad affrontare nuovamente l’Università, completamente cambiata nel corso degli anni, e reggere anche il periodo di pandemia, con le lezioni e gli esami online. E dopo una vita di successi nell’industria e nell’ingegneria, ora Francesco porta a casa un altro titolo, in sociologia, materia che nel corso della sua vita ha sempre studiato con passione e nella quale, ora, può sfoggiare anche un titolo Universitario.