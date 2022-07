Alessia Marcuzzi, il figlio Tommaso Inzaghi si laurea a Londra ma la sorella Mia ruba la scena e spiazza tutti

Alessia Marcuzzi è volata a Londra per un appuntamento importante: quello con la laurea del figlio Tommaso, che ha raggiunto l'importante traguardo presso l'Università di Westminister. Nato dalla relazione con Simone Inzaghi, il ragazzo, 21 anni, si è laureato in business dei media e a celebrare l'evento dall'Italia sono arrivati, insieme a mamma Alessia, anche la sorella Mia Facchinetti e i nonni Eugenio e Antonietta. La cerimonia di laurea e i successivi festeggiamenti sono stati documentati sul profilo Instagram della showgirl.

Se nelle foto pubblicate dalla Marcuzzi non c'è traccia del papà del laureato Simone Inzaghi (ora felicemente sposato con Gaia Lucariello, con cui intercorrono ottimi rapporti), né dell'attuale compagno della conduttrice Paolo Calabresi Marconi, tutti gli sguardi non possono che posarsi sui due figli. Tommaso è elegantissimo in completo grigio con giacca doppiopetto e cravatta, e - come notano anche i followers - è sempre più somigliante alla mamma.

Mia ruba la scena

Anche Mia si fa notare per il suo stile, e nonostante abbia solo 10 anni ruba la scena nelle foto con la mamma. La bambina, che pure somiglia moltissimo alla madre, sembra seguire le sue orme anche in fatto di fashion. Per la laurea del fratello la vediamo sfoggiare un look total white con abitino ampio e giacca oversize con maniche arrotolate (che sia rubata dall'armadio di Alessia?).