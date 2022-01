Alessia Marcuzzi non torna a Mediaset: «Sto bene dove sto». La conduttrice rompe il silenzio

Niente, Alessia Marcuzzi non torna in tv e soprattutto non torna a Mediaset. Dopo i rumors che girano da giorni in cui si parlava di un possibile ritorno sul piccolo schermo (in casa Biscione) della Marcuzzi, la conduttrice ha deciso di metterci la faccia e mettere così a tacere il gossip. «Ci tengo a dirvi (perché leggo di un mio ritorno in tv) che il mio pensiero non è cambiato e che sto ancora bene dove sto»

Si era parlato di un ritorno della ex di Inzaghi a Mediaset e in particolare oggi dagospia ha lanciato la notizia che Piersilvio Berlusconi avrebbe perdonato la showgirl proponendole addirtittura un ritorno in tv. per lei secondo il portale ci sarebbe stato un ventaglio di proposte molto ampio, tra cui anche Le Iene, di nuovo.

La smentita

In questi mesi la Marcuzzi è stata accostata ai più svariati programmi televisivi, anche al Festival di Sanremo. In un momento sembrava quasi contesa da più reti e prossima a firmare un contratto in Rai e dopo tante voci e tante ipotesi, nessuna che però si è concretizzata, la conduttrice ha deciso di mettere la parola fine a tutto questo chiacchiericcio. In una storia Instagram Alessia ha aggiunto che le manca molto il suo pubblico, ma non è ancora pronta a tornare in tv.