Ubriaco al volante causò un incidente mortale: «Quella sera ho distrutto due famiglie»

di Luca Bertevello

VITTORIO VENETO - Esci di casa, mangi con gli amici. Bevi. Sali in macchina. E ancora ti senti cosciente e nel pieno delle tue facoltà. Torni dalla famiglia, che ti aspetta come ogni sera di ogni settimana. Ma su quella strada, in quei 6 chilometri, succede qualcosa che ti cambierà la vita per sempre.. E tu, 46 anni, un lavoro, una figlia di 7, una moglie, una vita talmente regolare da apparire noiosa, vacanze sul litorale veneto e in montagna, niente vizi apparenti, amicizie misurate ma importanti, hai chiuso col passato. La tua quotidianità e le tue certezze spazzate via in una sera di pioggia, lungo una strada centrale e inspiegabilmente buia di Vittorio Veneto dove la tua Jeep colpisce a morte una donna di 69 anni e ne manda all'ospedale un'altra. Tu hai