SAN PIETRO DI FELETTO (TREVISO) - Ubriaco fradicio urla e canta per strada, svegliando tutto il vicinato. Quando i carabinieri lo portano in caserma perde definitivamente le staffe spaccando lampade e altre suppellettili. Per placare la sua furia, i militari hanno dovuto immobilizzarlo. A finire nei guai è stato un 21enne italiano di San Pietro di Feletto, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo ha già una sfilza di precedenti, soprattutto per reati contro il patrimonio. E non è nuovo a escandescenze di questo tipo. Giovedì notte, in preda ai fumi dell’alcol, si è messo a sbraitare e a cantare per strada, davanti alla sua abitazione. Oltre a turbare il sonno dei residenti, il 21enne rischiava di essere un pericolo anche per la circolazione. O peggio di aggredire qualcuno. Così i vicini non ci hanno pensato due volte e hanno avvertito subito i carabinieri. In pochi minuti è arrivata una pattuglia ma tranquillizzare il soggetto si è rivelato tutt’altro che facile. Alla vista delle divise, infatti, il giovane ha dato in escandescenza. I militari hanno dovuto placcarlo con la forza per trasferirlo in caserma. Una volta lì, il 21enne ha combinato il resto: negli uffici della stazione ha sfogato la sua rabbia scagliando a terra tutto quello che era appoggiato sulle scrivanie. Ha mandato in frantumi una lampada da tavolo e altre suppellettili. Sicché è stato nuovamente immobilizzato. Il resto della notte l’ha passata in una camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida, fissata per stamattina. L’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale e, visti i precedenti del 21enne, il gip potrebbe disporre una misura cautelare.