TREVISO - Risalire la china sul fronte del turismo è dura. La Marca è la maglia nera del Veneto per quanto riguarda il recupero dei numeri registrati prima dell’emergenza Covid. Ma Treviso, intesa come capoluogo, e il cuore delle colline del Prosecco trainano la ripresa. Tra gennaio e luglio di quest’anno, come certificato dal sistema statistico regionale, la provincia ha contato l’arrivo di 391mila turisti. Ancora il 33% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019, quando era stata superata quota 585mila. Mancano all’appello quasi 194mila turisti. In nessun’altra provincia del Veneto il recupero è così lento. « Serve una rinnovata progettualità che coinvolga tutti – spiega Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente di Anci Veneto, l’associazione regionale dei Comuni – bisogna pensare a modi innovativi per promuovere il territorio nel suo complesso » .

LA PROVINCIA

I gruppi intercomunali di organizzazione di gestione della destinazione turistica (Ogd), quelli che dovrebbero appunto promuovere i vari aspetti della Marca, oggi sembrano faticare. Alcuni hanno perso pezzi. Quinto, ad esempio, è uscito per poter investire la quota di adesione del 25% della tassa di soggiorno, pari a più di 20mila euro all’anno, direttamente nel proprio territorio. « Gli O gd non funzionano troppo. È necessario rimettere un po’ di ordine – fa il punto Roberto Fava, consigliere provinciale con delega al turismo – funzionano bene dove c’è un tema chiaro sul quale puntare, come il mare o i laghi » . « Le esigenze turistiche della Marca, composta da 94 comuni, sono variegate – aggiunge – bisogna tirare le fila e definire un messaggio turistico univoco per tutta la provincia » . Il Sant’Artemio non ha più la delega diretta al turismo. Sostanzialmente opera con funzioni di rappresentanza e gestione delle iniziative regionali. Pur senza la possibilità di investire, comunque, le idee non mancano. La principale oggi è puntare sul cicloturismo, settore quanto mai in espansione che coinvolge l’intero territorio. « Il turismo si è rimesso in moto – dice Fava – dobbiamo ripartire da qui per recuperare la percentuale ancora mancante » .

LA CITTA’

Le basi ci sono. A partire dalla città di Treviso. Solo a luglio sono arrivati più di 15.200 turisti. Per un totale di oltre 78mila nei primi sette mesi dell‘anno. Di fatto quasi l’85% dei turisti dello stesso periodo del 2019. L’incremento si fa sentire anche nelle entrate comunali legate alla tassa di soggiorno: sono già aumentate del 148% rispetto all’anno scorso. « Le nostre iniziative come Comune, l’attività del consorzio del Prosecco e la collaborazione con Ryanair ha portato a dati clamorosi in città – sottolinea Conte – e la conferma sta arrivando anche dagli albergatori » .

LE COLLINE