TREVISO - Centro storico preso d’assalto per la prima domenica ecologica di ottobre. Oltre 200mila persone si sono riversate in città, complici sia la giornata di sole con temperature praticamente estive sia la presenza in piazzale Burchiellati del Mercato di Forte dei marmi e in piazza Borsa della mostra dei trattori d’epoca. La stima effettuata da Ca’ Sugana è stata poi confermata dal comando della polizia locale che, attraverso le telecamere di videosorveglianza e quelle di lettura targhe nei vari accessi alla città, ha monitorato (anche con presenza in strada nei diversi varchi e nelle vie del centro) tutte le 9 ore di chiusura del traffico all’interno del Put. Sorvegliando inoltre le zone più affollate in materia di sicurezza pubblica. Bilancio da record insomma, anche perché non è stata elevata alcuna sanzione.

I numeri delle presenze a Treviso

Già dal primo mattino i parcheggi si sono praticamente riempiti. I 380 stalli del pattinodromo, gli 800 del foro boario, i 550 del park Dal Negro e i 400 del metropark della stazione hanno registrato il tutto esaurito. Ma con il passare delle ore anche gli altri posti auto sono andati via via esaurendosi: pieni gli stalli lungo le mura a Porta San Tomaso, quelli di via Lancieri di Novara, dell’Appiani e del cavalcavia della stazione. E proprio dalla stazione ferroviaria si ha avuto l’impressione che sarebbe stata una giornata da “pienone”. Centinaia infatti i turisti che hanno invaso Treviso, molti dei quali stranieri, che non hanno mancato di chiedere informazioni e consigli ai dieci agenti della polizia locale e ai quattro ausiliari presenti ai varchi per tutta la durata del blocco del traffico, iniziata alle 9 e conclusasi alle 18.

I controlli

A differenza di quanto accaduto in passato, stavolta non è stata elevata alcuna multa. A confermarlo Andrea Gallo, comandante della polizia locale di Treviso: «Non abbiamo registrato alcuna violazione - ha affermato - a dimostrazione del pieno rispetto dell’ordinanza e del blocco del traffico». Soddisfatto anche il sindaco Mario Conte: «È stato un successo - ha sottolineato il primo cittadino, aggiungendo che non solo in centro storico ma anche la Restera ha contato la presenza di migliaia di persone a passeggio - Il centro era pieno di persone e di turisti venuti a conoscere o a visitare la nostra splendida città». Un’organizzazione che ha funzionato anche a livello di viabilità. Lungo il Put, dove si è concentrato il maggior numero di veicoli e i transiti non si sono fermati per tutta la giornata, si sono registrati soltanto alcuni fisiologici rallentamenti in tarda mattinata, nel primo pomeriggio e poi, terminato il blocco del traffico, quando le 200mila persone presenti alla domenica ecologica hanno iniziato a lasciare la città.