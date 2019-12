Il tumore cresce dal rene al cuore. Turista in vacanza operata e salvata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - Ilera cresciuto all'intero del suo corpo dal rene fino ad arrivare addirittura al cuore. Una massa di 12 centimetri. Lei, una 64enne di Sydney (Australia), figlia di emigrati italiani, non si era accorta proprio di nulla. La neoplasia si era sviluppata nel tempo senza dare alcun tipo di sintomo. Fino allo scorso settembre. La donna si è improvvisamente sentita male mentre si trovava in vacanza in Veneto per far visita ai parenti. Si pensava a qualcosa di passeggero. Invece è emerso il tumore. E dopo il ricovero d'urgenza nell'ospedale a Montebelluna, dove sono stati eseguiti i primi accertamenti radiologici, ha scelto di farsi operare al Ca' Foncello. Qui un'equipe multi-disciplinare composta da chirurghi, cardiochirurghi e urologi le hanno letteralmente salvato la vita con un intervento eccezionale.