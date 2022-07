Pacchetti vacanze da sogno per seguire i Mondiali di calcio ma è una truffa

TREVISO - Ai Mondiali di calcio con un pacchetto vacanze da sogno. Ma dall'idillio all'incubo il passo è breve e i soggiorni si sono rivelati un raggiro.

Le indagini

Sabato notte, 16 luglio, la Questura di Treviso ha dato esecuzione ad un mandato d'arresto europeo emesso dalla magistratura spagnola nei confronti di G.A., 50enne norvegese. L'uomo è stato condannato in spagna per una serie di frodi commesse nel 2010 in occasione dei Campionati mondiali di Calcio. Il raggiro consisteva nella vendita di pacchetti vacanze da trascorrere in Sud Africa proprio per seguire le partite. Questi soggiorni venivano poi venduti ad appassionati che però non ottenevano niente in cambio. Il 50enne è stato fermato mentre alloggiava in un albergo a Treviso ed è stato messo a disposizione della Corte d'Appello di Venezia per l'eventuale consegna alle autorità spagnole. E' stato giudicato colpevole e condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione.