Vende abbigliamento da moto online: 24enne truffato per mille euro

RIESE PIO X - Pensa di aver fatto l'affare online, vendendo abbigliamento tecnico per mille euro. Viene invece truffato. I carabinieri di Riese Pio X hanno denunciato per truffa all'autorità giudiziaria un 45enne ascolano e un 40enne di Pesaro per aver raggirato alcuni motociclisti. I due, nell'ambito di una trattativa per l'acquisto di abbigliamento da motociclisti messo in vendita su un sito online di annunci economici da un 24enne di Riese Pio X, hanno indotto il giovane a versargli mille euro su carte prepagate e hanno poi fatto perdere le loro tracce.