«Ci risulta un accesso anomalo al suo conto corrente», falsi funzionari si fanno accreditare 8mila euro

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Denunciati per truffa e riciclaggio in concorso una 70enne residente a Napoli ed un 21enne residente a Pompei (Napoli), entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio. I due, presentandosi come funzionari di un istituto di credito e paventando un accesso abusivo al conto corrente di un 62enne residente a Montebelluna, si erano fatti accreditare 8.000 euro tramite bonifico bancario.