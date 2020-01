Il giudice rinvia l'udienza: avvocato perde le staffe e tenta di aggredirlo

TREVISO - Attimi di tensione questa mattina in tribunale a Treviso, dove un avvocato 50enne ha tentato di aggredire un giudice dopo aver saputo che l'udienza in calendario era stata rinviata. Il legale, che soffrirebbe di problemi di salute, è stato bloccato prima di riuscire ad avvicinarsi ma, non contento, ha subito dopo assalito i carabinieri fatti intervenire dai presenti e colpito persino un'infermiera, che assieme a un collega lo stava accompagnando in ambulanza. L'uomo, infatti, è stato trasferito subito dopo in ospedale per essere sottoposto a un trattamento sanitario.

