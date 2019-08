«È stato il nero, chi vuoi che sia?» Imprenditore accusato di furto denuncia: «Solo perché di colore»

di Alberto Beltrame

TREVISO Accusato di un furto in discoteca solo per il colore della pelle: «È stato il nero! Chi vuoi che sia stato?». Si è sentito dire così sabato sera, dal titolare di un noto locale della Castellana Dani Conception, in arte Dani Punto Rojo, fondatore della scuola di danza Hip Hop Puppets Family, con sede a Treviso, e titolare del negozio d’abbigliamento “Caveu” di via Collalto. Il trentenne, di origini dominicane trasferitosi nella Marca all’età di 6 anni dov’è cresciuto fino a diventare un promettente imprenditore, è stato accusato di aver rubato dal camerino della discoteca castellana, dove si trovava assieme a due ballerine della sua scuola per uno spettacolo, venti euro in contanti e un paio di orecchini. «Il tutto senza alcuna prova e nonostante abbia subito acconsentito a farmi perquisire. Una cosa del genere non mi era mai successa, e sono pronto a presentare querela».