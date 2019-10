Eredita tre case ma porta davanti al giudice l'ex per gli alimenti

di Denis Barea

Prima le difficoltà economiche, poi la denuncia della ex che, di fronte al fatto che sarebbe riuscito a pagare solo parzialmente l'assegno di mantenimento per lei e per la foiglia dopo la seperazione, lo ha trascinato in Tribunale. "Ho vissuto quell'accusa - ha detto l'uomo - di aver fatto mancare a mia figlia i mezzi per il sostentamento come una infamia".Ma in realtà la ex e la figlia non hanno mai patito a causa di quei 300 euro che arrivavano ogni mese al posto dei 500 stabiliti dal giudice al momento in cui i due hanno cessato di essere marito e moglie: lei infatti, proprio durante la causa di divorzio, aveva ereditato dalla madre defunta tre appartamenti per un valore complessivo di mezzo milione di euro.