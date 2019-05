Fiamme nel carcere minorile, ragazzo detenuto dà fuoco al materasso

TREVISO - «In neppure 10 giorni due gravi episodi accaduti al carcere minorile di Treviso fanno emergere con forza l'inadeguatezza della struttura e la cronica carenza di personale». Lo rivelano oggi 23 maggio Stefano Vanin, della FP Cgil di Treviso e Giampiero Pegoraro, del Coordinamento Veneto Polizia Penitenziaria. «Il 12 maggio scorso - rendono noto i sindacalisti - un detenuto ha dato fuoco a lenzuola e materasso della sua cella. L'incendio che sarebbe potuto divampare è stato scongiurato dalla prontezza e dall'esperienza del personale in servizio. Ma per intervenire con efficienza ci si è dovuti rivolgere nel bel mezzo della notte agli agenti in riposo, anche se non in reperibilità, per gestire la situazione e per procedere al trasporto del detenuto all'ospedale e attivare il piantonamento. Solo qualche giorno fa, lunedì 20 maggio, un agente è stato colpito al volto nel tentativo di sedare una rissa», aggiungono. Per Vanin e Pegoraro si tratta di «una situazione ormai insostenibile, troppe mancanze che si scaricano su chi lavora».

