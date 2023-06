A Pederobba fa tappa la Transalp, il paese invaso da 500 corridori

PEDEROBBA (TREVISO) - Martedì e mercoledì Pederobba ospita la tappa del Tour Transalp 2023: un evento conosciuto in tutta Europa e che richiama turisti da tutto il mondo. Il paese si prepara ad accogliere oltre 500 partecipanti: «Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa - annuncia il sindaco di Pederobba, Marco Turato - Per il nostro territorio è motivo di vanto e soddisfazione: eventi come questo sono un’occasione unica per promuovere tutto il territorio e le sue peculiarità». L’area expo, con stand dedicati al settore bike, animazione e punti ristoro, sarà aperta nella zona della Pro loco, a partire dalle 12 del 20 mentre gli atleti arriveranno a partire dalle 12.30. A seguire il discorso delle autorità e la presentazione della tappa, con le premiazioni. L’area Expo e gli stand enogastronomici saranno poi fruibili fino alle 18. Gli atleti ripartiranno nella giornata di mercoledì, alle 9. La gara che quest’anno tocca Pederobba è una delle competizioni di Bike più suggestive di tutta l’Europa.



DICIOTTESIMA EDIZIONE

Giunta alla 18. edizione è divisa in 7 tappe: si parte da Lienz, in Austria, per attraversare le Dolomiti, sfiorando in questa edizione i ghiacciai degli alti Tauri, e infine la discesa attraverso la Val di Non e l’Altopiano di Asiago verso le Colline del Prosecco, terminando, il 24 giugno, ad Arco (Trento). Pederobba è una novità nel programma della gara e la tappa viene definita “tappa regina” dagli organizzatori dato che per la sua varietà di paesaggio può essere considerata una piccola Transalp a sé stante. «Questa iniziativa ci mette sotto i riflettori internazionali - sottolinea l’assessore allo sport, Fabio Maggio - Metteremo al centro le possibilità di sviluppo turistico nel settore bike del comprensorio del Monte Grappa, oggi riserva Mab Unesco, un settore che ha forti potenzialità».