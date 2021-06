Dieci tori scappano dall'allevamento nella notte, frenetiche ricerche: treni bloccati a Roncade

TREVISO - Da ieri sera intervento dei pompieri a Roncade (zona Ca' Tron) presso un grosso allevamento di bovini per la ricerca di alcuni tori scappati durante delle operazioni di discesa da degli autoarticolati provenienti dalla Francia. «Le operazioni di recupero non sono facili - informa una nota dei vigili del fuoco - a causa della varia vegetazione presente sul posto. Durante la notte nei pressi della linea ferroviaria Venezia-Trieste sono state posizionate diverse fotocellule per illuminare i binari e dato disposizione ai macchinisti dei treni in transito di attraversare la zona a velocita' ridotta.

Questo ha provocato purtroppo diversi ritardi al traffico ferroviario. Sono 10 i tori dispersi, di cui 6 recuperati.



I vigili del fuoco hanno continuato stamattina le ricerche con l'ausilio dei Carabinieri, Servizio Veterinario, Protezione Civile e personale volontario. Sul posto anche il sindaco. Si sta valutando di impiegare anche dei droni per la ricerca degli animali.