Un lungo weekend di dolcezza, ritorna la Tiramisù Word Cup: 240 chef in sfida

TREVISO - Al via, da giovedì 5 ottobre, a quella che è accredita come la «sfida più golosa dell'anno»: la Tiramisù Word Cup (Twc), giunta alla settima edizione e in calendario fino all'8 ottobre. Alla competizione, in programma a Treviso presso piazza dei Signori («orangerie»), partecipano 240 chef, «rigorosamente non-professionisti».

Da venerdì a domenica, presso la Loggia dei Cavalieri, sarà possibile gustare i Tiramisù dei Campioni del Mondo delle passate edizioni.

La finale è prevista per domenica 8 ottobre, con inizio alle ore 15. Tra gli appuntamenti in programma della competizione è segnalata quella di venerdì 6 ottobre, alle ore 18.30, in Loggia dei Cavalieri, con una giuria composta dagli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani che premia il miglior gelato creativo al Tiramisù. «La Tiramisù World Cup- - commenta Francesco Redi, fondatore e organizzatore della Twc- continua a crescere e a conquistare fama internazionale, promuovendo la città di Treviso e l'intera regione del Veneto in tutto il mondo. Siamo entusiasti di constatare che sempre più discendenti di italiani stanno visitando la loro terra d'origine per la prima volta, proprio grazie alla Tiramisù World Cup, aprendo nuove prospettive per il 2024, Anno delle Radici italiane nel mondo, durante il quale espanderemo ulteriormente le nostre attività all'estero».