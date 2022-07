MASERADA - Il marchio della Tessitura Monti, che ripercorre idealmente il profilo delle tre cime di Lavaredo, diventa un marchio storico di interesse nazionale. Il percorso di rilancio dell'azienda passa anche attraverso questi aspetti. Adesso c'è pure un margine maggiore. Il 5 luglio, infatti, il ministero dello Sviluppo economico ha timbrato la proroga dell'amministrazione straordinaria della società fino alla fine del prossimo novembre. Altri cinque mesi di tempo, insomma. E di conseguenza è stato prorogato il termine del programma di cessione dei complessi aziendali: la nuova scadenza è stata fissata per il 30 novembre del 2022.

CONTINUITA'

«Il provvedimento del ministero dello Sviluppo economico permetterà a Tessitura Monti di dare continuità alla produzione - spiegano dalla società che opera in amministrazione straordinaria - così da garantire ai propri clienti la regolare e puntuale consegna degli ordini e di proseguire le negoziazioni avviate con alcuni importanti investitori nell'ottica di valorizzare al meglio l'eccellenza che essa rappresenta». La strada è segnata. Così come sono segnati i prossimi, imminenti appuntamenti. La prossima settimana, dal 12 al 14 luglio, l'azienda trevigiana presenterà le nuove collezioni sul palcoscenico della fiera di settore Milano Unica, il salone italiano del tessile che rappresenta un punto di riferimento specializzato di carattere internazionale per il mondo dei tessuti e degli accessori di alta gamma per l'abbigliamento donna e uomo.

VETRINA IMPORTANTE

Si tratta di una vetrina importante per la società fondata nel 1911 dai fratelli Monti, Evaristo, Venerio e Bruno. «Una storia fatta di qualità artigianale, know-how d'eccellenza e persone che ha contribuito al successo del Made in Italy nel mondo sottolineano dalla stessa tessitura proprio per questo lo storico marchio dell'azienda, formato dalle tre cime di Lavaredo, è stato iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale, promosso dal ministero dello Sviluppo economico, in collaborazione con Unioncamere». Non è un aspetto secondario.

I REQUISITI

Possono infatti richiedere l'iscrizione e il riconoscimento a marchio storico di interesse nazionale solamente le imprese produttive italiane proprietarie di quei brand, registrati e per cui sia possibile dimostrare un uso continuativo da almeno mezzo secolo, che hanno contribuito a raccontare e a delineare nell'immaginario comune la storia del Paese, portando valore al loro territorio di appartenenza. Sono questi i requisiti per entrare nel novero dei marchi ambasciatori di un modo di fare che ha letteralmente segnato un'epoca. E ora nell'elenco, al numero 431, c'è anche il marchio della Tessitura Monti.