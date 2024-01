VIGONOVO - Si chiama Lorenzo Baliello, ha 50 anni ed è un tecnico grafico. Originario di Padova, da 30 anni vive a Vigonovo, paese veneziano dove si è trasferito per amore di Maddalena, la donna con la quale ha concepito il figlio Matteo, ora undicenne. Sportivo di prima fascia, ha praticato vari sport, partecipando anche a gare di sci gran fondo, con distanze dai 42 chilometri in su. Dopo l’insorgere di alcuni problemi di salute, ha scoperto di avere una terribile quanto rara patologia, una grave forma di colangite sclerosante.

LA MALATTIA

La malattia interessa i dotti biliari, colpisce prevalentemente i maschi tra i 25 e i 45 anni, provoca la cirrosi epatica e non lascia scampo. L’unica soluzione è il trapianto di fegato. All’inizio del 2021 è stato inserito nella lista d’attesa per tale trapianto. Il 27 luglio dello stesso anno si è reso disponibile un fegato prelevato da un ragazzo di 18 anni. Il trapianto è avvenuto presso l’Unità di chirurgia patibolare del Centro trapianti di fegato dell’Università di Padova, diretto dal professor Umberto Cillo.

L’INTERVENTO