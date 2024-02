Si schianta in curva, motociclista in condizioni disperate. La moto nell'urto ha preso fuoco

SANT'URBANO - Grave incidente stradale oggi 25 febbraio alle 16,30 a Sant'Urbano. Un uomo di 37 anni residente a Badia Polesine in provincia di Rovigo lotta tra la vita e la morte nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Padova. I medici che fin da subito l'hanno preso in cura stanno facendo di tutto per salvarlo, ma la prognosi è riservata. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Borgo Veneto, il motociclista stava percorrendo la strada provinciale Balduina Tivaro quando, all'altezza di una curva ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra. La moto ha preso fuoco. Il conducente è rimasto gravemente ferito. E' stato soccorso dai sanitari del Suem 118 che, vedendo la situazione disperata, hanno chiesto l'intervento dell'elisoccorso di Treviso. Dopo essere stato stabilizzato il paziente è stato elitrasportato a Padova. I carabinieri, dopo aver messo al corrente dell'incidente il pubblico ministero di turno, hanno sequestrato la moto in attesa di avere un quadro definitivo dall'ospedale. Sul luogo della fuoriuscita autonoma sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio e a mettere in sicurezza l'area. Il traffico ha subito importanti rallentamenti, i mezzi in transito sono stati dirottati lungo arterie secondarie per ridurre al minimo i disagi.

Ultimo aggiornamento: 19:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA