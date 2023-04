In bici tenta di rubare la spesa ad un anziano, lui resiste ma cade e finisce in ospedale

GAIARINE - Verso le 16 di oggi, 1 aprile 2023, un anziano ultra ottantenne è stato aggredito per strada in via dei Fracassi a Gaiarine da uno sconosciuto in bicicletta che ha tentato di rubargli la borsa della spesa, strattonandolo. Non è riuscito a portargliela via perchè l'anziano ha opposto resistenza, perdendo però l'equilibrio e cadendo a terra. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Conegliano e trattenuto in osservazione, non sarebbe grave. Il ladro è scappato in bici e sono in corso le ricerche da parte dei Carabinieri.