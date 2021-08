ALTIVOLE (TREVISO) - Azienda senza linea telefonica e internet da un mese: «Rischiamo il fallimento. Nessun contatto con l'operatore telefonico Wind dopo decine e decine di mail, pec e telefonate». Il quadro che descrive Graziella Carraro, addetta alla contabilità di Tecnotenda Contract Srls di via Piave 49 a Caselle d'Altivole, è di disperazione per un periodo che doveva essere di ripresa e invece non lo è.



«Un mese fa nella zona di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati