Baratro sotto casa, Patrizia ha paura: l'atleta della Dolomiti dorme altrove

TARZO - «Visto quello che è successo, mi hanno sconsigliato di dormire in casa. Per qualche tempo starò dai miei genitori». È impressionante il baratro che si è trovata davanti Patrizia Zanette, atleta della Atletica Dolomiti Belluno, che abita nella casa in cui è franato il giardino. Fortunatamente sta bene, ma la frana che ha cancellato una parte del giardino, ha creato uno strapiombo a pochi metri dall'abitazione, abbarbicata sulla collina del Calvario. L'immobile non ha riportato danni, quindi non è stato dichiarato inagibile, ma in via precauzionale la donna trascorre la notte a casa dei genitori.

