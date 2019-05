di Claudia Borsoi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Quando, mercoledì mattina, ha aperto i balconi di casa, si è accorta che il suo giardino non c’era più: era stato inghiottito dal maltempo. Metri cubi di terreno erano franati a valle, portandosi via un’area verde di circa 500 metri quadrati. Martedì la pioggia caduta copiosa per tutta la giornata su Tarzo ha eroso il giardino di un’abitazione in località Calvario, a Corbanese. In cima alla collina, dove termina la Via Crucis, circa 1.500 metri cubi di terreno sono scivolati verso valle, aprendo nel giardino della casa, in cui mai prima si erano verificate criticità idrogeologiche, un fronte franoso di una ventina di metri di lunghezza. Il terreno pare abbia ceduto, ormai zuppo d’acqua, nel cuore della notte.