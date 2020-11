SuperEnalotto, la Dea Bendata fa tappa sul Montello: realizzato un “5” da oltre 26mila euro

Il SuperEnalotto, a distanza di due settimane, torna a far tappa in Veneto. Nell’estrazione di ieri - giovedì 19 novembre - è stato realizzato un "5" da 26.855,43 euro a Volpago del Montello, in provincia di Treviso.

La giocata vincente, riporta agipronews, è stata convalidata presso l’edicola in via S. Pio X 14.

APPROFONDIMENTI DALLE 20 Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 19... LUNGA ATTESA Lotto, estrazioni in ritardo: cosa succede e quando saranno estratti... DEA BENDATA Million Day, i cinque numeri vincenti di oggi giovedì 19...

La caccia al "6" prosegue e per il concorso di domani, 21 novembre, ultimo della settimana, il Jackpot sarà di 67,4 milioni di euro.

L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Veneto il "6" manca dall'agosto 2017, con 78 milioni vinti a Caorle.

© RIPRODUZIONE RISERVATA