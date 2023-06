VITTORIO VENETO (TREVISO) - Le suore di clausura si aprono al mondo web. Inizierà a essere attivo oggi, 29 giugno, il giorno dei santi Pietro e Paolo, il nuovo servizio online che metterà in contatto le persone che vorranno acquistare i prodotti naturali delle suore di clausura del monastero di San Giacomo di Veglia.

Il progetto

Il sito (www.gervasioeprotasio.it) disegnato e creato dalla squadra di Stefano Notturno, titolare della societa’ di marketing benefit “Olojin” con sede a San Fior permetterà a chi vorrà di acquistare creme, miele, bevande all’aloe e il prosecco Vendemmia Notturna Docg, direttamente dal sito. «Dopo un lungo periodo di prove e sperimentazioni siamo arrivati al sito finale, con tutti i prodotti in vendita. E’ un concetto di vendita online che unisce e non divide - spiega Notturno - i prodotti dovranno essere direttamente ordinati dal sito dal quale successivamente partirà un’email di conferma dell’ordine ricevuto con orari e modalita’ per il ritiro. Il ritiro dei prodotti ordinati verrà fatto direttamente al monastero di San Giacomo di Veglia e questa modalita’ permettera’ uno scambio diretto con le suore che abitano il convento. Un ponte tra virtuale e reale, in sostanza, piuttosto che una divisione».

L'aiuto

L’operazione è stata possibile grazie all’intermediazione di Amedeo Zanardo che da molti anni segue le vicende del monastero, avendo avuto sua sorella, suor Maria Alba, ospite per 47 anni. «Ho accettato volentieri di sponsorizzare l’operazione - spiega Zanardo - In memoria di mia sorella suora. Si tratta di un’operazione che aiuterà le monache del convento a continuare nella loro opera di bene e di solidarietà. Gli introiti delle vendite andranno infatti a pagare i costi di gestione del monastero e se ci sarà qualcosa in più questo verrà, come è sempre stato, impiegato per le missioni e per aiutare i poveri».

L'incontro

Con l’incontro di ieri tra la badessa, suor Aline, Stefano Notturno, e Amedeo Zanardo ha preso quindi il via questa inedita operazione che avvicinerà il pubblico al monastero offrendo un servizio nuovo al passo con i tempi.

«Benvenuti nel nostro negozio online, un passo coraggioso che tutte noi abbiamo scelto di compiere, per raccogliere il vostro sostegno anche attraverso questo strumento - si legge nel messaggio delle suore del monastero all’apertura del link collegato al sito - vi siamo grate per quello che andrete ad acquistare e ritirare presso il nostro monastero, cosi’ come vi sara’ indicato nelle conferme d’ordine che riceverete, e che il Signore vi benedica». Segue una galleria fotografica dei prodotti esclusivi del monastero. Dal prosecco prodotto nella vigna alla bevanda all’aloe coltivata nelle loro serre, il miele prodotto dalle api grazie all’aiuto di un apicoltore locale, una “filiera” circolare e solidale nello spirito stesso dell’impegno delle sorelle di clausura che con il motto “Ora et Labora” stanno dimostrando che “clausura” non significa “chiudersi in se stessi” ma aprire al mondo seguendo le tendenze e rimanendo al passo con i tempi in maniera creativa che crei connessioni e solidarieta’ a trecentosessanta gradi.