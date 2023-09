- Attraversare a nuoto lo Stretto di Messina per lanciare un messaggio di coraggio e speranza. È l’impresa, finanziata con una raccolta fondi, che affronterà il castellano, affetto da rettocolite ulcerosa. «È una malattia infiammatoria dell’intestino - spiega - caratterizzata da un’attivazione immunitaria cronica o recidivante nel tratto gastrointestinale. Negli anni ha limitato e complicato tantissimo la mia vita e l’ha resa difficile se non impossibile da vivere sotto moltissimi aspetti. Non mi reggevo in piedi ed ero talmente privo di energia che non ero in grado di fare assolutamente nulla. Dopo- prosegue - ho cominciato finalmente a vivere e a poter condurre una vita quasi normale ricominciando a fare tutto ciò che più mi piace, compreso lo sport».«Il mio desiderio ora - afferma - è dare un segnale forte di coraggio e speranza a tutte le persone affette da queste patologie e in più dare visibilità a questeche ad oggi non sono ancora molto conosciute». La traversata a nuoto dello Stretto di Messina diventa metafora del suo percorso, una sorta di rinascita. «La campagna - precisa - aiuterà a sostenere le spese per realizzare questo desiderio e a raccogliere fondi che donerò all’associazione A.m.i.c.i. Onlus (Associazione malattie infiammatorie croniche dell’intestino)». La raccolta fondi è sul sito www.gofundme.com.