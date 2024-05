CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Ruba energia elettrica all'Enel per cinque anni: 80enne di Castelfranco finisce nei guai. La donna ha sottratto, tra novembre 2018 e luglio 2023, quasi 100mila kilowatt di energia elettrica per 20mila euro tramite un allaccio abusivo in una scatola a parete su un cassonetto dell'Enel. La Procura ha chiuso le indagini contestando all'anziana il furto con l'aggravante di averlo commesso contro un servizio pubblico.