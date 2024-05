Accessi notturni nel lago per nuotare e andare a pesca: Mosole blinda le Bandie

SPRESIANO (TREVISO) - «Ho chiuso l’accesso al Lago Le Bandie di notte perché alcune persone venivano a rubare, a nuotare e pescare; per questo motivo sono stato costretto a bloccare l’ingresso nelle ore notturne, anche perché tutto questo è un pericolo pubblico soprattutto di notte quando l’acqua del lago raggiunge anche i 15 gradi». Queste le parole di Remo Mosole ieri alla presentazione della Gravel4fun.

Il monito

Il patron ha, poi, continuato: «Se mai dovesse succedere un’incidente, anche se è zona turistica e alberghiera, è poco piacevole quando avviene qualcosa di brutto perché la colpa, poi, la vanno a cercare negli altri – Mosole ha aggiunto – Sono proprio felice quando vedo nel Lago Le Bandie vedo le mamme con le carrozzine perché il lago è stato creato con l’obbiettivo di dare spazio alle persone per camminare, passare il tempo, bere qualcosa insieme, ma soprattutto è un luogo dove i bambini possono divertirsi senza essere disturbati da altri eventi». Proprio all’interno del Lago Le Bandie si terrà, sabato 18 e domenica 19, la seconda edizione della Gravel4fun con l’aggiunta di importanti novità al suo programma. Per il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, questo evento presenta: «Una manifestazione fiore all’occhiello per il nostro Comune, un connubio tra territorio, sport e divertimento».

Il week end

La giornata di sabato sarà interamente dedicata al concetto ‘fun’ dell’iniziativa, infatti: l’evento verrà incentrato soprattutto sulle famiglie e bambini con percorsi dedicati e intrattenimenti vari per tutti all’interno del Gravel Lovers Festival: il sabato gravel più divertente dell’anno. La serata verrà dipinta dal Radio Company Gravel Party e con il concerto de ‘I Glitter Disco’. Il contorno musicale farà da colonna sonora alla cena con: il churrasco (saranno disponibili anche opzioni vegetariane) e l’immancabile birra. I percorsi di questa edizione della Gravel4fun saranno quattro e divisi nei due giorni: un itinerario sabato e gli altri tre nella giornata di domenica. Il sabato, dalle ore 16 alle ore 16.30, prenderà il via il giro gourmet: un percorso lungo 27 km con degustazioni all’interno di due cantine e un’azienda agricola.

Domenica 19, invece, è prevista la partenza dei tre diversi percorsi: il giro lungo, 120 km con 1700 metri di dislivello, giro medio, 90 km, e quello corto con una lunghezza di 60 km. Tutti gli itinerari, proposti dall’organizzazione, toccheranno panorami mozzafiato come la vista sulle Colline del Prosecco o sulla vegetazione dello storico fiume Piave o il Montello. Come spiega Eddy Sartorato, presidente dell’associazione, Alta Marca Gravel organizzatrice dell’evento: «L’obbiettivo della Gravel4fun è quello di far conoscere il mondo del gravel a più persone possibili e allo stesso tempo riunire gli appassionati di questo sport». Chiude Mosole: «Sono sicuro che tra pochi anni il nostro territorio si arricchirà anche del velodromo, nella mia terra che ho donato a Sport&Salute, che tutti stiamo aspettando».