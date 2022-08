CAERANO SAN MARCO - Filippo Gallina, classe 1987 è un progettista di calzature della Scarpa, azienda leader nella produzione di scarpe di montagna. Ma da vent'anni nel tempo libero coltiva una passione che lo ha fatto diventare uno dei più gettonati costruttori di aquiloni artigianali di enormi dimensioni. Una passione che lo ha portato in giro per il mondo. Filippo Gallina, nativo di Caerano San Marco si trova in questi giorni a Portsmouth Inghilterra per un festival internazionale. La passione di Filippo nasce da bambino, provando a sfidare il vento con il suo primo aquilone. Ma come è accaduto a molti altri bambini il suo non sembra voler rimanere in aria. Qualche lacrimuccia, ma Filippo non demorde e nel 1998 in una spiaggia del Veneto conosce un ragazzo più esperto che gli spiega tutto. Folgorato dal successo dei primi voli Filippo si specializza e a poco a poco diventa un esperto fino a iniziare a costruire i suoi primi aquiloni acrobatici per poi passare a quelli statici che riproducono personaggi dei fumetti per bambini, e a partecipare a manifestazioni e festival che lo portano in giro per l'Italia inizialmente e poi in mezzo mondo assieme alla moglie Veronica e la figliola Agnese che ovviamente è appassionatissima come papà e mamma.



L'ESPERIENZA

Passati vent'anni, oggi Filippo crea i suoi enormi aquiloni nel suo atelier, partendo da un piccolo modello per poi svilupparlo in dimensioni tridimensionali che si gonfiano con il vento sfruttando un piccolo foro che raccoglie l'aria e si chiude facendolo volare leggero e che lo hanno reso famoso e ricercato in tutte le maggiori manifestazioni del settore. Nasce così il gruppo Filovola. La svolta nel 2008 quando partecipa ad un'importante evento aquilonistico. Impressionato dagli aquiloni di dimensioni enormi che si gonfiano con l'aria e rimangono in volo per lungo tempo, Filippo riparte da zero e inizia la sua sfida realizzando il suo primo grande aquilone: il draghetto Grisù. E poi, via via, altri personaggi dei cartoni come la famiglia di Peppa Pig al completo, Casper il fantasmino e molti altri.



IL LAVORO

Per realizzarli parte da un semplice modellino di carta che poi viene ingrandito fino a misure incredibili e da record: «Il più grande che abbia mai realizzato è la tartaruga (400 mq di tessuto) che misura 14 metri per 11. Casper il fantasma misura 20 metri di lunghezza con la testa di quasi 5 metri. Adesso sto realizzando uno squalo balena che dovrebbe arrivare a 700 metri quadrati e, quando lo porterò a termine, tra un paio d'anni, potrà essere il più grande aquilone al mondo realizzato artigianalmente. E potrebbe entrare a far parte del Guinness dei primati. Ci sono aquiloni che hanno queste dimensioni ma realizzati da grosse compagnie in modo industriale, il mio sarebbe il primo fatto a mano. I prossimi festival a cui parteciperò saranno in Francia, a Frejus, in Germania, a Berlino, e poi un altro festival in Italia a Foligno. Se mi verrà confermato l'invito a gennaio, andrò in India. Sono anche l'organizzatore del primo festival internazionale a Jesolo che ripeteremo in aprile del 2023».