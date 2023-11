TREVISO - « Gli autovelox tendono più a fare cassa che non a fare sicurezza. Tra l’altro producono anche effetti paradossali: chi se lo può permettere paga la multa senza problemi e poi torna a comportarsi come prima, mentre chi non se lo può permettere di fatto paga dazio due volte. Credo che si debba lavorare più su sanzioni come la sospensione della patente invece che su sanzioni pecuniarie. Le multe rappresentano un deterrente, per l’amor del cielo, però creano dei problemi alle famiglie » . A parlare è Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso e guida dell’Unione delle Province del Veneto.

I CASI

La discussione sull’utilizzo degli autovelox fissi resta accesa. Il caso più emblematico è quello di Cadoneghe: l’indagine richiesta dal Comune del padovano, avviata dall’avvocato Antonio Greco, ha evidenziato che ci sono gli estremi per l’annullamento in autotutela delle 58mila multe della discordia. Restando nella Marca, il Giudice di Pace di Treviso ha già accolto una serie di ricorsi annullando le relative multe staccate dall’autovelox lungo via Kennedy a Vallà di Riese. In base alle sentenze, la postazione fissa non risulta idonea per strade dove le banchine laterali non permettono la fermata del veicolo senza intralciare la circolazione. Non basta. Dopo mille multe in due mesi, l’autovelox che era stato installato in via Peschiere a Conscio (questo attivo solo con la pattuglia nelle vicinanze) è stato preso d’assalto: qualcuno l’ha prima “accecato” con lo spray nero e poi reso inservibile tranciando i cavi. Il Comune di Casale ne ha già annunciato il ripristino. Ma a livello generale i nodi rimangono. A Spresiano è stata accantonata l’idea di piazzare una postazione fissa, attiva 24 ore al giorno, sulla Pontebbana. « Sarebbe tarata a 56 chilometri all’ora. Vorrebbe dire fare qualcosa come 2mila sanzioni al giorno – ha spiegato il sindaco Marco Della Pietra – meglio proseguire con i controlli puntuali della polizia locale. L’obiettivo è rendere gli automobilisti consapevoli e indurli a rallentare, ma non con un’ecatombe di multe » . Non a caso a Castelfranco, comune dove Stefano Marcon è sindaco, non ci sono apparecchi fissi per il rilevamento della velocità, nonostante non manchino nei paesi vicini, a partire dal versante vicentino. « E’ vero che qualcuno potrebbe dire: basta andare piano per non prendere multe – specifica Marcon – ma allora si può insegnare alle persone ad andare piano prima di tutto con la formazione e poi eventualmente con la sospensione della patente » .

LA FORMAZIONE