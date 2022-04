Stefanel torna a casa. Entro l’estate il marchio vedrà l’apertura di un negozio a Oderzo. E, per fine agosto, nel cuore di Treviso. Il rilancio è già iniziato: con l’acquisizione di Oviesse, Stefanel ha già un ambizioso progetto di trenta aperture. Dopo il completo restyling del punto vendita di campo San Bartolomeo a Venezia, si attende a giorni l’apertura di un nuovo store in centro a Mestre. Ma gli occhi sono puntati alle nuove vetrine nel trevigiano, dove l’azienda e il marchio sono nati. Per Oderzo si parla di un affiliato, mentre a Treviso l’apertura è diretta da parte del gruppo Oviesse. Il post pandemia coinciderà insomma con il ritorno in grande stile del brand, dopo anni difficili.



LA STORIA

La storia dell’azienda comincia nel 1959 quando Carlo Stefanel avvia la produzione tessile con il marchio Maglificio Piave. Intorno alla metà degli anni Settanta, in coincidenza con il progressivo rafforzarsi del ruolo in azienda di Giuseppe, il figlio di Carlo, il Maglificio Piave compie una prima svolta commerciale con la vendita al dettaglio attraverso la propria rete di agenti e la creazione del marchio Linea Sigma: un rettangolo nero in cui vivevano le scritte con una linea che formava la lettera S. È un momento di grande espansione caratterizzato dall’adozione di nuove formule di mercato, tecnologie moderne, compreso il franchising: si apre nel 1980 a Siena il primo negozio con insegna Stefanel e due anni dopo a Parigi. Nel 1984 il nome Stefanel, da semplice marchio di prodotto, diventa la denominazione ufficiale al posto dell’originario Maglificio Piave. Tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, il successo dello strumento del franchising e le attente politiche produttive garantirono all’azienda una rapida crescita sui mercati nazionali ed internazionali. Poi la crisi iniziata nel 2009. Nel 2017 arrivano gli investitori stranieri ma il rilancio non decolla e nel 2019 la situazione precipita: non si trova l’accordo con i creditori.



IL RILANCIO

Ecco che all’inizio del 2021, la notizia dell’acquisizione del marchio da parte del gruppo OVS, autorizza a sperare in positivo. Poche settimane dopo è Stefano Beraldo a raccontare il piano di rilancio con l’apertura di nuovi negozi e un deciso rebrending. «Stefanel è un marchio di grande valore, conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero - dice Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs - Vogliamo recuperare il suo heritage proiettandolo verso il futuro. Un punto di incontro tra valori storici del marchio, attualità e spirito metropolitano». Da un lato quindi la tradizione e dall’altro lo spirito eclettico che caratterizza la donna di oggi. Sono queste le caratteristiche della nuova Stefanel, brand nato in Veneto ma con un respiro internazionale, che punta sulla qualità senza tempo, sull’accurata ricerca dei materiali e sull’attenzione al dettaglio. La sintesi della rinnovata attitudine del brand si concretizza nel logo, rivisitato con il rosso e il nero a contrasto, che traducono visivamente l’energia e la dinamicità del marchio. L’identità contemporanea e l’eclettismo del brand si riflettono anche nelle soluzioni cromatiche scelte per i negozi: alcuni in total Indian pink con l’inserimento di elementi rossi e neri che rimandano al logo, altri in una palette di toni neutri.