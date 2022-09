SPRESIANO - Scivola col pancione sulle scale di casa e si rompe il femore, sotto la bufera di pioggia e grandine. Ma a preoccuparla non era quel dolore lancinante alla gamba, bensì il bambino che porta in grembo. Attimi di paura ieri mattina a Spresiano, dove una futura mamma, al quarto mese di gravidanza, è ruzzolata giù dalla scala esterna della palazzina in cui abita, in via Croda Granda.



IL RUZZOLONE

Stava uscendo dall’abitazione e si è trovata ad affrontare i gradini proprio nel momento in cui il temporale stava sfogando tutta la propria furia. La scala si è trasformata in un “torrente”, reso ancora più pericoloso dai chicchi di grandine. In un attimo la giovane ha perso l’equilibrio ed è caduta. Da lì la scivolone è stato inarrestabile: si è fermata soltanto alla fine della rampa. Spaventata e dolorante, la mano le è corsa d’istinto alla pancia, in un istintivo gesto di protezione verso il bimbo che porta in grembo. Era preoccupata più per lui che per sé. Per questo non ha esitato un attimo e, aiutata da altri residenti, ha chiamato il 118.



I SOCCORSI

L’ambulanza l’ha raggiunta in pochi minuti. I sanitari le hanno prestato i primi soccorsi e l’hanno rassicurata: non c’erano segni evidenti che lasciassero temere per la vita del bambino. Ma saranno gli accertamenti medici a spazzare via ogni dubbio. Di certo c’è la frattura al femore della giovane futura mamma. Un inconveniente che non renderà facile il prosieguo della gravidanza perché in casi come questi la guarigione è piuttosto lenta. E la riabilitazione non è affatto una passeggiata, a maggior ragione se si deve affrontarla con il pancione. Ma il peggio sembra essere stato scongiurato. La giovane donna in dolce attesa ha raggiunto in ambulanza il pronto soccorso dell’ospedale, con un codice di media gravità, visto il suo stato “interessante”.

Il maltempo, per i soccorritori comporta quasi sempre un aumento delle chiamate, soprattutto per gli incidenti facilitati dall’asfalto bagnato. Ma anche le cadute dei pedoni rientrano nella casistica. A farne le spese sono soprattutto gli anziani, la cui deambulazione è resa più incerta dall’età. Stavolta invece è toccato a una giovane futura mamma, a cui pioggia e grandine non hanno fatto sconti. Fortunatamente la caduta non sembra aver provocato serie conseguenze.