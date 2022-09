Scopre di essere incinta in discoteca quando le inizia il travaglio, Vivian diventa mamma a 20 anni

Una donna ha affermato di non sapere di essere incinta fino a quando non è entrata in travaglio mentre andava in discoteca. L'assistente alle vendite Vivian Wise Ruizvelasco, 20 anni, dal Messico, ha dato alla luce suo figlio Matías dieci mesi fa dopo aver avuto il travaglio mentre era fuori in discoteca.

Ha rivelato che non aveva idea della gravidanza prima del parto e che stava continuando la vita "come normale", bevendo, esercitandosi e trascorrendo del tempo con i suoi amici e il fidanzato Tonatiuh González.

Ma dopo la festa di compleanno di un'amica ha avuto un intenso dolore allo stomaco e all'anca ed è andata in ospedale, dove un medico l'ha informata che stava partorendo. La nuova madre ha detto che è stato uno "shock" e che lei e il suo ragazzo erano preoccupati per come avrebbero pagato le spese mediche, ma ora è felice di avere suo figlio, Matías.

Il suo video sull'esperienza è diventato virale su TikTok, accumulando 16,9 milioni di visualizzazioni e 1,3 milioni di Mi piace. Ha detto: «Ho scoperto di essere incinta quando ero già in travaglio. Immediatamente, sono andata in shock per molte ragioni, come chiedermi se il bambino stesse bene e cosa avrei fatto con lui. Mi preoccupavo per tutto ciò che dovevo comprare e in quel momento il mio mondo è andato in pezzi».

Ha continuato: «All'inizio è stato molto difficile per me, perché non avevo esperienza o rapporti con i bambini, ma con il tempo ho iniziato ad adattarmi. Il fatto che devo insegnargli come essere nella vita è molto bello e sta già andando all'asilo nido, oltre ad essere felice. È mio figlio, il mio partner e l'amore della mia vita: è onestamente la cosa migliore e più improvvisa che mi sarebbe potuta accadere».

Vivien si sentiva "un po' male" da due giorni, ma era comunque andata a cena per festeggiare il compleanno di un'amica. Tuttavia ha iniziato a sentirsi male con dolore ai fianchi e allo stomaco, ed è partita per tornare a casa verso mezzanotte.

Il giorno seguente, Vivian andò al lavoro ma stava prendendo "mille pillole" e "bevendo una tisana" nel tentativo di alleviare quello che pensava fosse un forte dolore addominale. In realtà, stava sperimentando contrazioni. Alla fine lasciò presto il lavoro e andò in ospedale con Tonatiuh. "Fu allora che mi dissero che il dolore era dovuto al fatto che ero in travaglio e che dovevo partorire", ha detto.

Il loro figlio, Matías, è stato partorito con un taglio cesareo e la coppia è rimasta "scioccata" con emozioni contrastanti. Ha detto: «Non mi sono sentita ferita o niente, ma il mio ragazzo era sotto shock. Non so cosa stesse [pensando], ma chiaramente doveva muoversi perché c'erano cose di cui avevamo bisogno per il bambino, oltre a capire come avremmo pagato per l'ospedale. Era così spaventato, ma ho capito».

Il video di TikTok documenta la gravidanza nascosta di Vivian, mostrando come ha continuato senza sapere che si aspettava. "Molte persone non mi credevano e pensavano che fosse impossibile o che fosse una bugia", ha detto. «L'altra maggioranza delle persone è rimasta scioccata e d'altra parte, molte donne hanno commentato che è successa loro la stessa cosa. Ho sempre condotto la mia vita come se niente fosse e andavo spesso alle feste, ma non bevevo più così tanto perché quasi un anno fa mi sono tolta la cistifellea.

"Però stavo ancora bevendo qualcosa, oltre a fare esercizio e nuotare: tutto era davvero normale".

Uno spettatore ha aggiunto: "Beh, questo sembra un momento più piacevole durante la gravidanza. Mi sentivo infelice durante la gravidanza...'

"Questo è in realtà comune, alcune donne non crescono lo stomaco e, a causa della posizione fetale, non sentono il bambino scalciare e sono fortunate ad essere asintomatiche", ha affermato qualcun altro.

Un altro utente ha aggiunto: "Benvenuta nel club, non sapevo di aspettarmi due gemelli fino a quando non avevo 30 settimane e li ho partoriti a 34 settimane"