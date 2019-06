Misteriosa sparatoria nella notte: donna ferita a una gamba

VILLORBA - Notte di paura a Villorba: poco prima delle due la questura è stata allertata da una telefonata. Alcuni residenti hanno segnalato di aver sentito alcuni colpi di pistola.



Una pattuglia della Volante è partita subito: altezza di Santa Maria del Rovere ha incrociato un'ambulanza che trasportava una donna ferita nella sparatoria. Sentita poi dagli agenti, la donna ha raccontato di essere stata raggiunta da tre colpi d'arma da fuoco, uno dei quali l'ha ferita a una gamba. Ora si trova in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.



Indagini della Polizia: pare si sia trattato di un violento regolamento di conti forse fra nomadi e/o giostrai.



++ IN AGGIORNAMENTO ++

