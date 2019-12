CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TREVISO) - Prima glie poi, nella notte tra sabato e domenica, i teppisti che hanno cercato di. Maria Karouach, originaria del Marocco, ma nata e cresciuta in Italia, ha appena 20 anni e con il papà Charkaoui ha aperto da poco lain via Marconi.Di giorno lavora e la sera, per 4 giorni la settimana, frequenta una scuola serale a Montebelluna. Per quel negozio, con l'aiuto della famiglia ha investito 70mila euro. E già prima del giorno dell'apertura, è stata presa di mira da qualche malvivente. «Senza un motivo -, sottolinea - ci siamo trovati con due colpi di pistola contro la vetrina del negozio».