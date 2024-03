E' morta la cagnolina lanciata dal finestrino in corsa. Caccia agli autori

TREVISO - E' morta stanotte la cagnolina lanciata da un auto in corsa (tra venerdì e sabato): troppo gravi le ferite riportate nella caduta a Cava Morganella.

Lo hanno fatto sapere il sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio, e l'Enpa, l'associazione animalista che ha subito prestato soccorso alla cagnolina. Per gli autori del gesto l'accusa diventa uccisione di animale. Le indagini sono condotte dai Carabinieri che stanno ricercando l'auto e le due persone a bordo. Il commento di Enpa: «Questi eventi, nel 2024, lasciano senza parole oltre a una profonda e lacerante indignazione, ma richiedono anche un’immediata azione e collaborazione da parte di tutti. Condividiamo l’impegno nella ricerca dei responsabili. Siamo fermamente determinati a combattere con determinazione questa insensata crudeltà. Ringraziamo le forze dell’ordine, il sindaco di Ponzano Veneto per la tempestività, ma in particolare i nostri volontari che ieri avevano subito soccorso la cagnolina nella speranza di salvarle la vita».