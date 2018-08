Sant'Angelo, un ponte ridotto male: «Nessun pericolo, ma è da sistemare»

di Paolo Calia

TREVISO - Ore 8,30 di ieri: il sindaco Mario Conte e l’assessore ai Lavori Pubblici Sandro Zampese, assieme ai tecnici di Veneto Strade, sono in sopralluogo sotto il ponte della tangenziale in Strada Sant’Angelo. Dopo giorni di mail e messaggi allarmistici che segnalavano cedimenti, fessure, piccoli crossi e foto iper-dettagliate di ogni singola crepetta, hanno deciso di andare a vedere con i propri occhi quanto succede accompagnati da un esperto della società. Dopo un’oretta passata con il naso all’insù, dopo aver toccato con mano, misurato e verificato, il responso del sindaco è netto: «Non ci sono pericoli statici, qui non siamo a Genova».