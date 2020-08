FARRA DI SOLIGO - Aprirà a breve l'hotel Villa Soligo, già Centro Messeguè, meta di tanti personaggi dell'arte e dello spettacolo, chiuso da tempo. In questi ultimi mesi è stato grande lo sforzo per riuscire ad aprire prima della fine di una stagione che fino ad oggi, a causa della pandemia, è stata cupa per il settore del turistico-alberghiero. Questo hotel quattro stelle gode una posizione geografica invidiabile, ancor di più oggi che la promozione a Patrimonio dell'Umanità delle Colline di Conegliano Valdobbiadene lo collocano nel cuore di una realtà che, una volta ritornata la situazione alla normalità, non mancherà di dare, sia alla proprietà che a tutto il territorio una boccata di ossigeno richiamando come nel passato decine di ospiti alla ricerca di una calma, un benessere che solo queste colline possono offrire, sia con la loro morfologia unica che per l'ospitalità insita nella gente di questo territorio che ha sempre dimostrato come i veneti sappiano accogliere e coccolare i loro ospiti.



L'hotel Villa Soligo nelle Colline patrimonio Unesco è una struttura di design che restituisce splendore a una villa del XVIII secolo. Completamente ristrutturato, offre ai suoi ospiti suggestioni moderne e insieme lontane nel tempo, ambiente caldi ed eleganti, un mix tra vintage e design. Vuole diventare un punto di riferimento per i viaggiatori esigenti che vogliono vivere un'esperienza unica da ricordare. Ieri il sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin ha visitato la struttura: «Alla presenza dello storico titolare Nello e del nuovo direttore, ho visitato in anteprima l'hotel Villa Soligo storica dimora del XVIII secolo e di proprietà di una grossa società di Pesaro che ha deciso di investire e credere nel nostro territorio. L'hotel che sarà un 4 stelle superiore è stato completamente restaurato con i più moderni confort e tecnologie, vi assicuro che è bellissimo. A breve si terrà l'inaugurazione e sarà pronto ad accogliere i numerosi turisti Unesco».



Il direttore Antonio Petrucci ha dichiarato: «Lunedì saremo in grado di sapere quando faremo l'inaugurazione. Mancano ancora dei dettagli tecnici e logistici. Vogliamo che tutto sia in perfetto ordine prima di dare il via questa nuova sfida che ci vede protagonisti in un territorio nel quale crediamo profondamente».