Accordo Benetton-Ubc per produrre scarpe Sneaker United colors

Benetton Group e United Brands Company (Ubc), gruppo di Quinto Vicentino (Vicenza) specializzato nella distribuzione di calzature sportive, hanno sottoscritto un contratto di licenza della durata di cinque anni per la progettazione, la realizzazione e la commercializzazione di sneaker per uomo, donna e bambino a marchio «United Colors of Benetton».



La prima collezione per la primavera-estate 2021 sarà presentata agli operatori sulla piattaforma informatica dedicata di Ubc. La società vicentina è presente in 38 Paesi con marchi italiani quali Roberto Cavalli Sport, Sergio Tacchini, Trussardi, Gas e Carrera. «In prospettiva - ha detto il presidente e amministratore delegato di Ubc, Paolo Tessarin - riteniamo che 'United Colors of Benetton' diventerà uno dei marchi di riferimento del nostro portafoglio». © RIPRODUZIONE RISERVATA