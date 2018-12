Smartphone in vendita sottocosto: clienti in coda dall'alba da Trony

di Elena Filini

CONEGLIANO - La prima persona è arrivata ieri mattina alle 5. E presto l'ingresso di Trony a Conegliano si è riempito. Quasi quattro ore in piedi ad una temperatura di 0 gradi per ottenere un iPhone in sconto. Alle dieci il serpentone arrivava al parcheggio. È il secondo week-end consecutivo in cui, da Trony, si registrano questi numeri. Il 6 dicembre, per l'apertura, erano in centinaia. Ieri per il sottocosto. Malati di hi-tech? Sui social ferve la discussione. Dove c'era prima Euronics, al centro commerciale Conè di via San Giuseppe, ha aperto il nuovo punto vendita Trony. «Mi sento come a casa mia» ha scritto un cliente, uno tra i potenziali 160.000 del bacino d'utenza. In