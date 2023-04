Si getta nel Sile e sta per annegare: salvato da Amadou, senegalese di 22 anni e dai suoi amici

TREVISO - Si getta nel Sile e sta per annegare, ma viene salvato da un gruppo di giovani. Ora è ricoverato in gravi condizioni. Attimi di paura il pomeriggio di Pasquetta ai giardini di Sant'Andrea, in pieno centro a Treviso. Poco dopo le 15 un uomo, di origini africane, ha scavalcato il parapetto della riviera e si è lasciato cadere nelle acque del Sile sotto gli occhi diche in quel momento passeggiavano lungo lae chiacchieravano ai giardini, spesso frequentati da gruppi di stranieri, giovanissimi e sbandati. L'uomo era stato visto aggirarsi nell'area verde con un brick di alcolici, insieme a un amico che ha tentato di fargli cambiare idea quando è stato notato mentre scavalcava il parapetto. L' africano si è gettato, probabilmente era annebbiato dai fumi dell'alcol. In pochi istanti è finito completamente sott'acqua. A quel punto ha iniziato a gridare aiuto. I primi ad accorrere sono stati alcuni ragazzi: