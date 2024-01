TREVISO - « La situazione sta migliorando per quanto riguarda i ricoveri legati all’influenza e al Covid. Per fortuna il picco sta scendendo. È chiaro che chi entra senza essersi vaccinato rischia ancora di andare in terapia intensiva. Per questo non ci stanchiamo di invitare le persone fragili a vaccinarsi. Così è possibile evitare situazioni che le vedono in pericolo di vita » . A parlare è Francesco Benazzi, direttore generale dell’Usl della Marca. Il picco dell’influenza stagionale sembra ormai alle spalle. Ad oggi sono una trentina i pazienti ricoverati negli ospedali trevigiani. Compresi tre in terapia intensiva: due a Treviso e uno a Conegliano. Mentre i ricoveri causa Covid sono ancora di meno. Ma non si può abbassare la guardia. Dopo aver costretto a letto più di 100mila trevigiani, il virus continua a minacciare soprattutto le persone fragili. La campagna vaccinale non è andata esattamente a gonfie vele. Almeno in relazione all’obiettivo fissato a livello nazionale. Al momento la copertura dell’antinfluenzale è arrivata attorno a quota 50% tra i trevigiani con più di 65 anni e tra quelli fragili per patologie. Ancora ben distante non solo dalla nuova soglia del 75%, ma anche da quella del 65% indicata fino all’anno scorso come obiettivo minimo. Parlando in termini assoluti, fino ad oggi nella Marca sono stati somministrati più di 133mila vaccini antinfluenzali. A questi vanno sommati oltre 26mila vaccini anti-Covid. Cifre considerate troppo basse per poter parlare di una vera soglia di sicurezza.

L’ALLARME

In tutto ciò, i n o- v ax restano sempre sul piede di guerra. A quanto pare poco importa che la vaccinazione contro il coronavirus non sia più obbligatoria. Benazzi continua a ricevere cartoline contenenti minacce di ogni tipo. Subito dopo l’entrata in funzione della nuova cittadella sanitaria del Ca’ Foncello, sul muro esterno sono apparse scritte contro i vaccini, poi cancellate. Frasi dello stesso tenore di quelle vergate sulla facciata della scuola elementare Toniolo di Santa Bona. « Questi atti vandalici fanno pensare all’assenza del concetto di educazione civica – sottolinea il direttore generale – chi si vaccina rispetta chi non si vaccina, che sono una minoranza. E credo che il rispetto debba essere reciproco. È una questione di etica. Quindi bisognerebbe evitare di fare atti del genere che non portano a niente. Si tratta di una guerra stupida, senza senso. Nessuno punta la pistola contro nessuno imponendogli di vaccinarsi » .

IL TRAGUARDO