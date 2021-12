Scippa una donna, la scaraventa a terra e scappa su un monopattino rubato poco prima: 19enne ai domiciliari

CASTELFRANCO VENETO - Scippa una 58enne, la scaraventa a terra e scappa su un monopattino rubato poco prima da un'abitazione. Ma viene bloccato dal figlio della vittima e dai carabinieri. A finire in manette è un 19enne marocchino, L. A., arrestato ieri, martedì 21 dicembre a Castelfranco Veneto. Il giovane deve rispondere di rapina e furto in abitazione.

Martedì pomeriggio nel mirino di un giovane malvivente è finita una signora di 58 anni.

Il ragazzo le ha sottratto la borsa dal cestello della bicicletta, spintonandola vigorosamente, per poi fuggire a bordo di un monopattino elettrico, verso la stazione ferroviaria. La donna, in preda all'agitazione ha chiamato il figlio, che l'ha raggiunta subito e insieme sono andati alla stazione, a caccia dello scippatore. Il 19enne era sulla banchina, al binario 1. Aspettava il treno per defilarsi. Il figlio della vittima lo ha bloccato, ma lui si divincolava sferrandogli calci alle braccia e al torace. Fino a quando sono intervenuti i carabinieri. Alla vista dei militari il giovane è riuscito a sottrarsi alla presa. Ha tentato una fuga rocambolesca ma è stato braccato.

Restituita la borsa, il 19enne è stato perquisito: in tasca aveva 3 carte di credito, che da immediati accertamenti risultavano appartenere a un altro castellano, vittima di un furto in abitazione successo poco prima. Sul posto era intervenuta un’altra pattuglia che peraltro aveva segnalato le ricerche di un monopattino elettrico. Lo stesso su cui viaggiava il 19enne. Per il ragazzo è scattato quindi l'arresto in flagranza e il Natale lo passerà ai domiciliari, a disposizione della Procura.