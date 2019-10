​Sciame di calabroni inferociti attacca un gruppo di podisti alle Grotte del Caglieron

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FREGONA (TREVISO) - Come si dice: tutto è bene quello che finisce bene. Ma sono stati attimi di terrore quando unosi è avventato su un gruppo di podisti che, ignari di tutto, sono passati a pochi metri dal nido degli insetti. È successo domenica a Fregona. Nella giornata che ha visto la pioggia quasi alluvionale picchiare sulle colline del nord dell'Inghilterra tanto da costringere gli organizzatori gli organizzatori dei mondiali di ciclismo ad una modifica del percorso della prova su strada, ancheha vissuto il suo clamoroso fuori programma che ha avuto come conseguenze la necessità di variare il tracciato per garantire l'incolumità dei partecipanti. A seminare il panico e mandare in scena momenti di autentica paura tra le vie di Fregona e i sentieri come quello che collega la località Spinè all'abitato di Piai, è stato uno sciame di