«Mogliano, troppe schede bianche o annullate: bisogna ricontarle»

di Elena Filini

MOGLIANO - Ufficialmente da ieri mattina la città di Mogliano ha un nuovo sindaco: un vero e proprio ribaltone perché ildel centrosinistra. Ma c'è un ma. Un giallo legato alle 125 schede nulle. Dopo la notte di festa in piazza, che ha infiammato le fila del Carroccio, e l'onda lunga dell'affermazione della squadra che ha riportato, dopo 5 anni, in maggioranza la Lega. Dopo la mestizia che ha abitato la casa delle associazioni al quartiere ovest, dopo i silenzi e i musi lunghi, dopo l'incredulità per quella manciata di voti oggi è un altro giorno. E la partita potrebbe non essere ancora terminata. O perlomeno è quello che si augurano alcuni esponenti del centrosinistra. Primo tra tutti l'ex, a tutti gli effetti vicesindaco, Daniele Ceschin.