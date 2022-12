Sbanda, tira giù il cartello con le indicazioni stradali e non dice nulla al Comune. Il sindaco: «Danni ingenti, deve rispondere»

PORTOBUFFOLE' - Era da poco passata l'una di venerdì notte quando un'auto di grossa cilindrata è andata a sbattere contro il palo del grande cartello stradale in via Roverat. Illeso il conducente, che ha fatto intervenire sul posto un carro-attrezzi, senza però farsi vivo con il Comune per denunciare il sinistro.

Arrabbiato il sindaco Andrea Susana: «Capisco che il conducente fosse preso dall'euforia natalizia – ironizza – perciò facciamo i buoni e lo invitiamo a farsi vivo martedì, quando riapriranno gli uffici. I danni sono ingenti, è corretto che chi li ha causati ne risponda. In caso contrario andremo a visionare le telecamere. I filmati sono già stati salvati, oltre a quelle sulla rotatoria, abbiamo altre telecamere in zona». L'auto si è schiantata accartocciandosi contro il palo. «Mi fa specie anche chi è intervenuto con il carro-attrezzi – prosegue il sindaco -. Siamo lieti che non si sia fatto male nessuno, a maggior ragione invitiamo l'autore dei danni a farsi avanti. Tra l'altro conosciamo marca e modello dell'auto, siamo riusciti ad individuarla tramite i diversi frammenti lasciati sul terreno. Sono stati raccolti molti pezzi ma qualcosa di importante è stato lasciato».

Sabato, vigilia di Natale, i vigili del fuoco hanno lavorato dalle 13 alle 16 per mettere in sicurezza il palo del segnale stradale. La Protezione Civile ha collaborato per la deviazione del traffico sulla strada provinciale.