Santa Bona, cosa sta succedendo nel quartiere "polveriera" di Treviso? Il videoreportage

TREVISO - Insicurezza, paura, incubo spaccate in via Ronchese, a Santa Bona. L'ultimo negozio preso di mira è stato la Merceria Mastrorigo, con il furto del fondo cassa. E’ il secondo episodio in tre settimane. A inizio febbraio era toccato al vicino bar B&B. Raid messi a segno nel quartiere “polveriera” di Treviso, dove ultimamente sono esplose tensioni sociali ed episodi di microcriminalità. Il nostro giornalista Brando Fioravanzi è andato proprio a Santa Bona per capire cosa stia succedendo e raccogliere le testimonianze di chi in quel quartiere ci vive e lavora e vorrebbe continuare a farlo.

