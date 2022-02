Ennesima spaccata notturna a Santa Bona: sale la rabbia dei residenti. Il ladro ripreso dalla videocamera

TREVISO - E' di pochi euro in moneta il bottino di una spaccata avvenuta nella notte tra venerdì e sabato in Via Ronchese a Treviso. Ad essere colpita la merceria di Sergio Mastrorigo che aveva riaperto la sua attività solamente da due settimane dopo aver accudito per sei mesi i genitori malati e poi deceduti.

«E' successo tutto intorno alle 4.40 di oggi - afferma il titolare dell'attività - Purtroppo nessuno in quel momento si è accorto di nulla, ma le nostre telecamere di videosorveglianza hanno ripreso ogni dettaglio del blitz e le immagini sono ora al vaglio della polizia. Ovviamente c'è tanto rammarico, soprattutto per i danni subiti alla vetrata che ammontano a circa 3mila euro». Per i residenti di Via Ronchese il furto avvenuto nella notte sembra avere tutte le caratteristiche di quello accaduto solamente alcune settimane fa al bar distante solo pochi metri, tanto che secondo il loro parere il ladro sarebbe la medesima persona. Un fatto che aumenta quindi la rabbia di tutto il quartiere che, ormai da alcuni mesi, sta vivendo nella paura visto anche che non è ancora stato scoperto il colpevole del raid incendiario al negozio di riparazioni bici (che si trova proprio a fianco della merceria) avvenuto lo scorso mese di novembre.

«Probabilmente, si tratta di un membro di un gruppetto di stranieri che bazzica da un po' di tempo in questa zona - commenta l'ex consigliere comunale Enrico Renosto - Anche questa volta ha colpito bardandosi con mascherina, guanti e cappello, ma la bici con la quale è arrivato alla merceria è ben riconoscibile, come la sua postura mentre pedala. Spero ci siano quindi gli elementi per far si che si possa dargli una identità e terminare così, una volta per tutte, gli episodi di violenza che stanno ormai da mesi interessando tutta l'area». Un fatto che riporta dunque in auge la richiesta, fatta nelle scorse settimane dal quartiere al Comune, di installare una nuova telecamera di videosorveglianza proprio lungo Via Ronchese come deterrente per qualsivoglia episodio di malavita.